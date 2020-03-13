 

Выход Canon EOS R5 могут отложить из-за пандемии коронавируса

13.03.2020, 20:07, Разное

Официальный релиз фотоаппарата Canon EOS R5 могут перенести из-за коронавируса. Представители компании отметили, что топовая беззеркальная камера уже полностью готова к продажам.
Canon уже начала разработку следующего поколения камер, получившего название Canon EOS R1. Устройства работают на основе новой уникальной матрицы с полностью аналоговой обработкой данных. Это означает, что оцифровка происходит уже с готовыми изображениями. Также за счет отсутствия зеркал камера имеет значительно меньшие габариты.
«Релиз камеры может быть перенесен из-за эпидемии коронавируса, недавно получившей статус пандемии. Большая часть выставок в области электроники и современных технологий отменилась на фоне ситуации в мире. Мы также не собираемся пользоваться моментом, ввиду чего не исключаем возможность переноса релиза камеры», – говорится в сообщении Canon.
Аппарат следующего поколения под названием Canon EOS R1 планируют представить во второй половине текущего года. Устройство должно получить возможность записывать ролики в разрешении 8K.



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