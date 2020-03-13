 

Мнение: Помощь для Алексея Пащенко

13.03.2020, 20:00, Разное

В прошлом году весной https://colonelcassad.livejournal.com/4993561.html собирали средства на операцию ополченцу ДНР Алексею Пащенко, который в ходе боевых действий на Донбассе потерял зрение https://colonelcassad.livejournal.com/3360359.html в результате пулевого ранения в голову.
С 2015 года он перенес уже несколько операций. Улучшения на данный момент есть, но для восстановления зрения их недостаточно.
В конце месяца предстоит новая операция, которая платная. Соответственно, это не дешевое лечение, поэтому с миру по нитке собирается необходимая сумма на поездку в центр глазной и пластической хирургии, операцию и пост-операционную реабилитацию.

Ниже, результаты обследования после последней операции.

Если есть желание оказать помощь, обращайтесь по телефону +79160763030 (Виталий)
Почта [email protected]

Источник: Colonel Cassad



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