Канадский премьер озвучил результаты своего теста на коронавирус

13.03.2020, 19:59, Новости дня

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что у него нет коронавирусной инфекции.

«Будьте уверены, что я себя чувствую очень хорошо и что у меня нет коронавируса», – сообщил Трюдо в ходе обращения к нации, передает ТАСС.

Также глава правительства попросил жителей не покидать страну из-за распространяющегосчя в мире коронавируса.

В четверг стало известно, что премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его супругу Софи Грегуар-Трюдо поместили в карантин, позже у жены премьера подтвердили заболевание.