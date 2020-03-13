 

В Москве уволили начальника уголовного розыска за фото на фоне тел в морге. Его также обвиняли в под

13.03.2020, 19:54, Разное

Его также обвиняли в подбросе наркотиков.

В Москве уволили начальника уголовного розыска отдела полиции по району Щукино Вячеслава Горнеева и его подчиненную, лейтенанта Татьяну Пурышеву «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

Отмечается, что во время проверки была обнаружена фотография Горнеева и Пурышевой на фоне тел умерших людей. «По имеющейся информации, фотосъемка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, в связи с инцидентом своих должностей лишились замначальника управления полиции по Северо-Западному административному округу Москвы Алексей Кориненко, глава отдела полиции Щукино Иван Понятойкин и руководитель уголовного розыска полиции СВАО Сергей Гладышев.

Летом прошлого года политик Дмитрий Гудков, собиравший в Щукино подписи для выдвижения в Мосгордуму, рассказал, что Горнеев подбросил наркотики журналисту «Звезды» Андрею Евгеньеву и избил его в ОВД. После этого журналиста приговорили к трем годам колонии по статье о хранении наркотиков.

RT писала, что вместе с Евгеньевым задержали студента Никиту Михеенко, которого осудили на семь лет по той же статье. Он также рассказал, что его избивали в ОВД, а наркотики подбросили.

Источник: Новая газета



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