А на море белый песок: Жизель Бундхен на отдыхе в Коста-Рике

13.03.2020, 19:45, Разное

Пока одни ждут, когда в их стране наступит настоящая весна, другие сами едут туда, где уже в разгаре лето. Бразильская супермодель проводит каникулы в солнечной Коста-Рике. Невозможно не отметить, что Жизель, мать двоих детей, находится в прекрасной форме – для отдыха на пляже Бундхен выбрала раздельный купальник, не скрывающий фигуру.

Несмотря на то что большую часть времени модель вместе с супругом, профессиональным спортсменом и игроком в американский футбол Томом Брэди, проводит в США, Коста-Рика успела стать для пары вторым домом. Ежегодно они отправляются на каникулы именно в эту страну. С ее чудесными пляжами и теплым морем у Жизель и Тома связаны самые нежные воспоминания. В 2009 году супруги провели вторую свадебную церемонию именно в Коста-Рике, а чуть позже приобрели здесь особняк. В прошлом году пара там отмечала и 10-ю годовщину брака.

О том, как проходила эта свадебная церемония, модель подробно рассказала в автобиографической книге “Уроки: мой путь к осмысленной жизни”, вышедшей несколько лет назад. Там же Жизель поделилась своими мыслями о браке, рождении детей, трудностях материнства и гложащем ее чувстве вины из-за необходимости все время ездить по миру, уезжая из дома надолго. Также она откровенно призналась, что делала пластику груди, чтобы исправить асимметрию после кормления, но быстро пожалела о том, что легла под нож. Новые формы казались слишком неестественными.

Когда я проснулась, я подумала: что я сделала? Я чувствовала, что живу в теле, которое не узнаю. В первый год я даже носила мешковатую одежду, потому что мне было некомфортно. Я очень комплексовала.

Я вынесла из этой истории урок, которым хочу поделиться. Всегда надо сначала слушать себя, понимать, что хотите именно вы, и только потом принимать такие важные решения. В конце концов – вам жить с результатами.