Эксперты назвали модели автомобилей, которые подорожают в России

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13.03.2020, 19:30, Разное

Специалисты назвали автомобили на российском рынке, которые в ближайшее время могут подорожать. Похожая ситуация в отрасли складывалась в 2014 году, когда мировая экономика находилась на грани кризиса.
В настоящее время примерно 95 процентов всех транспортных средств собираются в России. В то же время, все поставки комплектующих ведутся из других стран. Расчеты по сделкам чаще всего происходят в валюте, из-за чего стоимость автомобилей непосредственно зависит от курса рубля. По словам специалистов, примерно 50 процентов транспортных средств, имеющихся на рынке, привязаны к доллару по цене.

Многие производители сообщили, что в марте никаких ценовых скачков не должно предвидеться. Не исключено, что уже в апреле средняя стоимость автомобилей в каждом сегменте увеличится на 5 процентов. Снижение продаж по итогам 2020 года должно составить около 6 процентов. Самая большая вероятность подорожания имеется у Hyundai Creta и других моделей среднего ценового сегмента марки. Сейчас минимальная стоимость автомобиля составляет примерно миллион рублей. К следующему месяцу транспортное средство может подорожать примерно на 4 процента.

В «зону риска» попали и автомобили Toyota Land Cruiser, SKODA Superb, Mitsubishi Pajero Sport, Mazda 3 и Volkswagen Passat. Несмотря на массу негативных прогнозов, подорожание должно составить не более 6 процентов.



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