 

«Я счастлива»: Помощница Петросяна Татьяна Брухунова отмечает день рождения в Дубае

13.03.2020, 19:30, Разное

Помощница отечественного юмориста и телеведущего Евгения Петросяна 13 марта празднует 31-й день рождения. На странице в Instagram Татьяна Брухунова опубликовала новое фото, сделанное на пляже в Дубае, признавшись подписчикам, что чувствует себя счастливой.
На обнародованном в соцсети снимке Брухунова запечатлена лежащей на песке в чёрном сдельном купальнике, шляпе и солнцезащитных очках. Помощница Петросяна демонстрирует хорошее настроение, о чём написала в подписи к посту, что сегодня ей исполняется 31 год и в этот день она по-настоящему счастлива. Судя по указанной геолокации Брухунова отдыхает в Дубае и там же недавно «засветился» Евгений Ваганович, которому уже давно приписывают роман и даже тайный брак с молодой помощницей, что он, впрочем, никак не комментирует.


Подписчики Татьяны Брухуновой отреагировали на новую публикацию, поздравляя с днём рождения, желая найти свою любовь, создать семью и построить успешную карьеру. Многие заметили, что на фото именинница действительно выглядит счастливой, а это делает её ещё привлекательнее и даже визуально «сбрасывает» несколько лет.



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