 

Текущая неделя стала худшей для российского рынка акций за десятилетие

13.03.2020, 19:30, Новости дня

Для российского рынка акций текущая неделя оказалась худшей как минимум за десятилетие, индекс Московской биржи потерял почти 15% вслед за обвалом нефти и мировых рынков, следует из данных торгов Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи за неделю упал на 14,9%, предыдущие недельные сильнейшие падения наблюдались в сентябре 2011 года, когда индекс Мосбиржи обвалился на 12,2%, в март 2014 года , кода падение составило 11,8%, информирует РИА «Новости».

На этой неделе долларовый индекс РТС рухнул на 20%, такое значительное падение обусловлено ослаблением рубля к доллару.

Однако по состоянию на 13 марта индекс Мосбиржи коррекционно вырос на 1,31%, РТС –  на 2,62%, что в некоторой степени компенсировало обвал предыдущих дней.

Лидерами роста к закрытию торгов стали акции Сбербанка (+12,9%), «Мечела» (+9%), префы Сбербанка (+8,45%), акции «Распадской» (+8,3%), «Магнита» (+7%), «Русгидро» (+5%), «Северстали» (+4,2%), «Аэрофлота» (+4,05%), передает ТАСС.

Курс доллара, по состоянию на 19.00 мск, снижается на 1,74% – до 73,55 рубля, евро – на 2,58%, до 81,36 рубля.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растут на 0,6%, торгуясь на уровне 33,42 долларов за баррель.

Однако в пятницу вечером золото ускорило падение до 4%, серебро – на 8%, палладий – на 18%

По состоянию на 18.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,19%, или на 49,25 доллара – до 1541,3 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 7,55% – до 14,810 доллара за унцию.

Палладий дешевеет почти на 18% до 1585,7 доллара после утреннего роста более чем на 5%.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новая паника на рынках приближает мировой кризис. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Минск выразил интерес в сотрудничестве с НАТО

28.01 / В Японии обнаружили не связанный с Китаем случай коронавируса

26.02 / В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

16.01 / Фесенко: Мем “полный профан в экономике” теперь прочно приклеят к молодому премьеру. Хотя он кокетничает

12.02 / Приговор на 10 млн рублей: экс-начальник ФСИН покончил с собой в зале суда

21.02 / Московский судья получил 3,5 года колонии по делу о взятке от контр‑адмирала в отставке — «Медиазона»

31.12 / В Ингушетии напали на пост ДПС, есть жертвы

17.02 / Компания Xiaomi подготовила отличный подарок к 23 февраля

27.02 / Во Франции признали невиновной экс-участницу Femen, которая воткнула осиновый кол в восковую фигуру Путина

25.01 / Захарова ответила на обвинения в адрес РФ о краже истории «Украины-Руси»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика