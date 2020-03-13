Текущая неделя стала худшей для российского рынка акций за десятилетие

13.03.2020, 19:30, Новости дня

Для российского рынка акций текущая неделя оказалась худшей как минимум за десятилетие, индекс Московской биржи потерял почти 15% вслед за обвалом нефти и мировых рынков, следует из данных торгов Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи за неделю упал на 14,9%, предыдущие недельные сильнейшие падения наблюдались в сентябре 2011 года, когда индекс Мосбиржи обвалился на 12,2%, в март 2014 года , кода падение составило 11,8%, информирует РИА «Новости».

На этой неделе долларовый индекс РТС рухнул на 20%, такое значительное падение обусловлено ослаблением рубля к доллару.

Однако по состоянию на 13 марта индекс Мосбиржи коррекционно вырос на 1,31%, РТС – на 2,62%, что в некоторой степени компенсировало обвал предыдущих дней.

Лидерами роста к закрытию торгов стали акции Сбербанка (+12,9%), «Мечела» (+9%), префы Сбербанка (+8,45%), акции «Распадской» (+8,3%), «Магнита» (+7%), «Русгидро» (+5%), «Северстали» (+4,2%), «Аэрофлота» (+4,05%), передает ТАСС.

Курс доллара, по состоянию на 19.00 мск, снижается на 1,74% – до 73,55 рубля, евро – на 2,58%, до 81,36 рубля.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растут на 0,6%, торгуясь на уровне 33,42 долларов за баррель.

Однако в пятницу вечером золото ускорило падение до 4%, серебро – на 8%, палладий – на 18%

По состоянию на 18.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,19%, или на 49,25 доллара – до 1541,3 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 7,55% – до 14,810 доллара за унцию.

Палладий дешевеет почти на 18% до 1585,7 доллара после утреннего роста более чем на 5%.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новая паника на рынках приближает мировой кризис.