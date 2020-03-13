Xiaomi Mi 10 снова поступил в продажу на фоне дефицита поставок

13.03.2020, 19:30, Разное

Xiaomi анонсировала серию Mi 10 в прошлом месяце, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 доступность этого смартфон серьезно пострадала. До сих пор гаджет поступал в продажу пару раз после запуска 13 февраля и теперь он вновь появился в магазинах.

Запланированная на сегодня продажа стала третьей волной реализации Mi 10. Последняя попытка 14 февраля была ограничена только вариантом 8GB + 256GB. Но на этот раз все конфигурации хранилища устройства стали доступны покупаталям. Версии 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ по цене 571 долларов США и 671 долларов США были доступны для покупки сразу, а модификацию 8 ГБ + 256 ГБ, розничная цена которой составляет 614 долларов США, можно купить по предзаказу. Отгрузка смартфонов начнется до 26 марта, то есть примерно через две недели с сегодняшнего дня.

Менеджер Xiaomi Лей Джун на своей странице в Weibo сообщил, что Mi 10 Pro и стандартная Mi 10 будут доступны только один раз в неделю по вторникам и пятницам соответственно. Он даже добавил, что для восстановления поставок все еще потребуется некоторое время.

Отметим, что Xiaomi еще не выпустила серию Mi 10 в других странах мира. Презентация смартфона назначена на 27 марта.