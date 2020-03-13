В США опровергли эффективность водки в борьбе с коронавирусом

13.03.2020, 19:28, Новости дня

Группа больниц Сент-Люк из Канзас-Сити в США опровергла распространявшийся в Сети якобы от ее имени фейковый пресс-релиз с рекомендацией лечить коронавирус водкой.

«Расходится фальшивый пресс-релиз с логотипом нашей больницы Сент-Люк. В нем говорится, что потребление алкоголя является профилактической мерой против COVID-19», – цитирует сообщение медучреждения РИА «Новости».

«Для питья, очистки и обеззараживания лучше всего подходит водка», – было сказано в фальшивом «документе».

Больница призвала граждан следовать советам ВОЗ и американских санитарных властей, чтобы минимизировать риск заражения.

Напомним, для профилактики коронавируса необходимо соблюдать элементарные меры профилактики: поддерживать чистоту рук и поверхностей, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками, сократить пребывание в местах скопления людей.