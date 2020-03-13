Программу этапа Кубка мира по биатлону сократят из-за короновируса

13.03.2020, 19:18, Новости дня

Программа восьмого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в финском Контиолахти, будет сокращена. Такое решение принял Международный союз биатлонистов в связи с эпидемией вируса COVID-19.

В субботу буду проведены две гонки преследования – у мужчин и женщин. При этом запланированные на воскресенье смешанная эстафета и супермикст отменены. Таким образом, этап завершится не в воскресенье, а субботу.

Тем временем, биатлонисты из нескольких сборных уже покидают Финляндию. Речь идет о спортсменах из Чехии, Словакии, Австрии и США.