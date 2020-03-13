ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии

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13.03.2020, 19:18, Новости дня

Европа стала центром пандемии нового коронавируса COVID-19, число сообщений о заболевших превышает пиковые данные Китая.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным на 13 марта в 132 странах мира зарегистрировано свыше 137 тысяч случаев инфицирования новым коронавирусом. Число умерших превысило 5000, число выздоровевших составило почти 70 тысяч.

Лидером по числу заболевших в Европе является Италия (свыше 15 тысяч), за ней идут Испания (свыше 4 тысяч) и Германия (свыше 3 тысяч).

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала сограждан соблюдать дистанцию друг с другом и снижать число социальных контактов.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса (почти 2 тысячи заболевших).

 



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