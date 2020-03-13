Напавший на российского дипломата в Киеве украинский журналист получил отпор

13.03.2020, 19:11, Новости дня

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором украинский журналист начал оскорблять секретаря российского посольства Алексея Трофименкова и набрасываться на него, но получил отпор.

Инцидент произошел в Киеве 12 марта, в Музее братьев Кличко в НСК «Олимпийский», пишет новостное агентство «Харьков».

В ролике журналист украинского издания ВБТ Алексей Середюк набросился на сотрудника посольства и начал провоцировать дипломата на конфликт. Через некоторое время Трофименков также ответил оскорблениями, он попытался отстраниться от настойчивого журналиста, но не смог. После сотрудник посольства, чтобы отвязаться от украинца, пнул его ногой.

Отмечается, что Середюк является членом запрещенной в РФ радикальной националистической украинской организации «Братство».

Лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский заявил, что организация будет требовать лишения Трофименкова аккредитации и выдворения его из Украины.

«Ему не понравился вопрос Алексея Середюка, он набросился на него с нецензурной лексикой и нанес ему несколько ударов. Никаких извинений не поступало. Заявление в полицию уже подано, и, несомненно, мы будем требовать, чтобы его лишили аккредитации на Украине, чтобы второго секретаря посольства РФ выслали из нашей страны», – сказал Корчинский изданию.

Ранее в марте пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать «боевую мощь» украинской армии.