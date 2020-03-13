 

Напавший на российского дипломата в Киеве украинский журналист получил отпор

13.03.2020, 19:11, Новости дня

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором украинский журналист начал оскорблять секретаря российского посольства Алексея Трофименкова и набрасываться на него, но получил отпор.

Инцидент произошел в Киеве 12 марта, в Музее братьев Кличко в НСК «Олимпийский», пишет новостное агентство «Харьков».

В ролике журналист украинского издания ВБТ Алексей Середюк набросился на сотрудника посольства и начал провоцировать дипломата на конфликт. Через некоторое время Трофименков также ответил оскорблениями, он попытался отстраниться от настойчивого журналиста, но не смог. После сотрудник посольства, чтобы отвязаться от украинца, пнул его ногой.

Отмечается, что Середюк является членом запрещенной в РФ радикальной националистической украинской организации «Братство».

Лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский заявил, что организация будет требовать лишения Трофименкова аккредитации и выдворения его из Украины.

«Ему не понравился вопрос Алексея Середюка, он набросился на него с нецензурной лексикой и нанес ему несколько ударов. Никаких извинений не поступало. Заявление в полицию уже подано, и, несомненно, мы будем требовать, чтобы его лишили аккредитации на Украине, чтобы второго секретаря посольства РФ выслали из нашей страны», – сказал Корчинский изданию.

Ранее в марте пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать «боевую мощь» украинской армии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Британия решила привлечь Huawei к запуску сети 5G

27.12 / В Еврокомиссии подтвердили, что Оператор ГТС Украины отделен и готов к работе по европейским правилам

13.01 / Новый спорткар Honda S660 подвергся обновлению

12.01 / В Евросоюзе осудили новые смертные приговоры в Беларуси

17.02 / Во Владивостоке произошло ДТП с участием 10 автомобилей: пострадал один человек

20.01 / «Новая газета»: связанные с Пригожиным компании займутся добычей нефти в Сирии

10.02 / Представлен недорогой смартфон Huawei Y7p

17.02 / Донбасс и “Минский тупик”

05.03 / Госдума отменила экзамен по русскому языку для украинцев и белорусов

05.02 / Le Figaro – для борьбы с радикализацией госслужащих Франции необходимо изменить закон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика