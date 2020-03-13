Краснодарский минздрав опроверг сообщения о распространении коронавируса в регионе

13.03.2020, 19:11, Новости дня

Минздрав Краснодарского края опроверг сообщения о якобы нескольких заразившихся коронавирусом в регионе.

В социальных сетях пользователи стали распространять информацию о том, что в Краснодаре не один человек заразился коронавирусом, а их несколько, передают «Кубанские новости».

В частности, речь идет о Динском районе, Славянске-на-Кубани, станице Полтавской и других.

В министерстве здравоохранения региона назвали эти слухи не соответствующими действительности.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в Краснодарском крае зарегистрирован только один случай коронавирусной инфекции у жителя небольшого населенного пункта, расположенного под Приморско-Ахтарском.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что он посещал Италию – страну неблагополучную по коронавирусной инфекции. Мужчина госпитализирован в инфекционный бокс. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

Заразившийся коронавирусом житель края по возвращении в Россию прошел санитарный, тепловизионный контроль в аэропорту Москвы, где у него не было выявлено никаких признаков заражения. На личном автомобиле он доехал домой – в Приморско-Ахтарский район.

В первый день после поездки у мужчины поднялась незначительная температура, он списал это на усталость. На следующий день врачи рекомендовали ему сделать осмотр. У пациента зафиксировали небольшую температуру и красное горло. До времени получения результатов обследования кубанец находился дома, ни с кем не контактировал. Его ежедневно обследовали врачи.

Когда были получены результаты лабораторного исследования, мужчина был госпитализирован в инфекционный бокс. На сегодняшний день ситуация локализована. Пациент получает необходимое лечение. Чувствует он себя хорошо.

«Если возникнет необходимость, безусловно, будем вводить карантинные меры. Мы будем исходить из эпидемиологической обстановки. Сейчас такой необходимости нет», – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.