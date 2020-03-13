Исследование: На сколько лет сильный стресс сокращает жизнь?

13.03.2020, 19:08, Новости дня

Финские ученые подсчитали, как сильно сокращает человеческую жизнь сильный стресс. Их исследование, опубликовано в BMJ Open. Оно рассматривает, насколько приближают смерть различные факторы, связанные с образом жизни.

Ученые рассчитали, как меняют ожидаемую продолжительность жизни различные факторы риска. Для этого они проанализировали информацию о 38549 мужчинах и женщинах в возрасте от 25 до 74 лет.

Основными причинами сокращения ожидаемой продолжительности жизни 30-летних мужчин и женщин оказались курение (6,6 и 5,5 года соответственно), диабет (6,5 и 5,3 года) и сильный стресс (2,8 и 2,3 года).

Интересной находкой исследователей стало то, если человек считал, что его уровень стресса примерно такой же, как у других, это увеличивало ожидаемую продолжительность жизни. А отличия в представлении об уровне стресса – причем и в большую, и в меньшую сторону – были связаны с ее уменьшением.

Исследование выявило, что недостаток физической активности снижает ожидаемую продолжительность жизни 30-летних мужчин на 2,4 года. Большое количество фруктов и овощей в рационе увеличивало ее на 1,4 и 0,9 года соответственно.

Исследователи обратили внимание, что на изменение ожидаемой продолжительностью жизни преимущественно влияли факторы риска, на которые можно воздействовать.

«Ранее ожидаемая продолжительность жизни оценивалась преимущественно на основе таких факторов, как возраст, пол и образование. В этом исследовании мы хотели оценить влияние нескольких других факторов на ожидаемую продолжительность жизни человека, чтобы сравнить их влияние», – рассказал Томми Хяркянен (Tommi Härkänen), руководитель исследования.