Мнение: Культ безличности

13.03.2020, 19:06, Разное

«Культ личности Владимира Путина – это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности. Ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен» (пресс-Песков, 2020 год).

«Откуда такой безудержный, доходящий до приторности восторг вокруг моей персоны…Во мне они видят собирательное понятие и разводят вокруг меня костер восторгов телячьих….Как воспретить эти проявления восторгов? Силой нельзя. Есть свобода выражения мнений. Можно просить по-дружески…Народ у нас еще отстает по части общей культурности, поэтому выражение восторга получается такое…» (Сталин в интервью Фейхтвангеру, 1937 год).

Голосование по поправкам в Конституцию, которые дадут Путину возможность править до выноса тела, покажет, как у нашего народа сейчас «по части общей культурности». Но, судя по голосованию региональных парламентов, дружно поддержавших авторитаризм, по-прежнему не очень.

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