В «Зарядье» отменили концерты с участием иностранцев

13.03.2020, 18:59, Новости дня

Московский концертный зал «Зарядье» объявил об отмене концертов с участием зарубежных коллективов.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Москве до конца концертного сезона концерты с участием зарубежных коллективов отменены, в ряде концертов произошли замены солистов», – говорится в сообщении на сайте концертного зала.

Желающих вернуть средства за купленные на концерты билеты администрация «Зарядья» просит писать на электронную почту организации.

«Если билеты были куплены в кассе, ждем вас в любой день с 10.00 до 21.00 в кассовом зале зала «Зарядья», – отмечается в релизе.

Полную информацию о предстоящих концертах можно узнать на странице «Афиша» сайта концертного зала.