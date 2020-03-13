 

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

13.03.2020, 18:59, Новости дня

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что Европа стала центром пандемии нового коронавируса.

«Европа стала сейчас эпицентром пандемии, из нее поступают сообщения о большем числе заболевших и умерших, чем из остального мира, помимо Китая», – сказал глава ВОЗ, передает ТАСС.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Китае зафиксировали 81 тыс. зараженных, порядка 3,2 тыс. умерли от заболевания, вызванного коронавирусом, более 64 тыс. человек выздоровели. За последние сутки было выявлено всего восемь новых случаев.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса.



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