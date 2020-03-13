 

Парижский Лувр закрылся из-за коронавируса

13.03.2020, 18:59, Новости дня

Музей Лувр в Париже закрыли с пятницы, он возобновит работу лишь после соответствующего распоряжения властей, сообщили в пресс-службе музея.

 «В соответствии с правительственными директивами Лувр и музей Эжена Делакруа закрываются в пятницу, 13 марта 2020 года, в 18.00 (20.00 мск ) до дальнейшего уведомления. Посетителям, купившим электронные билеты, будут возвращены деньги», – информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Напомним, РФ временно ограничила авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за коронавируса.



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