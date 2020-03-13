Помпео заявил о готовности США поставлять нефть Белоруссии

13.03.2020, 18:59, Новости дня

США готовы поставлять нефть Белоруссии, это подтвердил американский госсекретарь Майк Помпео в разговоре с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Также он пообещал прислать делегацию по торговле, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«Госсекретарь подтвердил желание американских компаний немедленно начать продавать нефть Белоруссии по конкурентным рыночным ценам. Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили потенциал увеличения двусторонних связей по линии бизнеса, в том числе и планы, чтобы в Минск позднее в этом году приехала независимо организованная высокопоставленная американская делегация по торговле», – приводит ее слова РИА «Новости».

Помпео также поблагодарил Макея за прием в Минске 1 февраля и выразил поддержку суверенитету Белоруссии, добавила Ортагус.

Ранее помочь Белоруссии с поставками нефти из США пообещала Польша.