Xiaomi Qin AI Assistant Pro теперь поставляется с 64 Гб памяти и обновленным процессором

13.03.2020, 18:55, Разное

В ноябре прошлого года поддерживаемая Xiaomi марка QIN анонсировала смартфон AI Assistant Pro , аналог iPod touch, работающий на базе Android. Теперь бренд выпустил обновленную версию устройства с большим объемом постоянной памяти и улучшенным процессором.

Стоимость гаджета составляет 114 долларов. Новый QIN AI Assistant Pro во многом похож на старую версию, за исключением процессора Unisoc SC9863A, 64 Гб постоянной памяти и 12 бесплатных приложений, в отличие от Unisoc SC9832E SoC, который имеет 32 Гб и 6 бесплатных приложений предыдущей модели. Помимо этих трех изменений, новый Assistant Pro является копией предыдущего с точки зрения дизайна, сборки и программного обеспечения.

Гаджет также имеет 5,05-дюймовый дисплей с разрешением 576 x 1440 пикселей и соотношением сторон 22: 5: 9. Он весит 105 г и изготовлен из поликарбоната с максимальной толщиной 8,6 мм. Задняя часть устройства оснащена 5-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой, а на правой стороне расположены клавиши регулировки громкости, клавиша включения и специальная вспомогательная кнопка XiaoAI (Xiaomi AI) с акцентом. Он не имеет 3,5-мм разъема для наушников, но в него встроен порт USB Type-C для зарядки аккумулятора емкостью 2100 мАч.

Что касается программного обеспечения, то оно работает под управлением модифицированной версии Android 9.0 Pie Go Edition с дополнительными функциями AI и ИК-бластером для управления устройствами с дистанционным управлением и продуктами для умного дома Mijia. Он также поддерживает перевод в реальном времени 62 языков, в том числе 36 с поддержкой голоса и 10 с изображениями. Наконец он также поддерживает полную версию приложения WeChat, которое включает функцию голосовых вызовов на устройстве.