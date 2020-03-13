Пелоси и Белый дом почти достигли соглашения о пакете экономических мер по борьбе с коронавирусом

13.03.2020, 18:54, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и администрация Трампа надеются уже в пятницу достичь соглашения по поводу пакета экономических мер по оказанию помощи американцам, пострадавшим от вспышки коронавируса.

Окончательные детали пока дорабатываются, однако лидер демократов в Палате представителей, которая в течение долгих часов вела переговоры с министром финансов Стивеном Мнучиным, как ожидается, сообщит о достижении соглашения уже в пятницу. Затем Палата представителей оперативно проголосует за принятие законопроекта об экстренном финансировании.

«Мы почти достигли соглашения», – заявила Пелоси в беседе с журналистами вечером в четверг. Она сообщила, что надеется сделать объявление о достижении соглашения в пятницу.

Палата представителей ранее уже выделила 8,3 млрд долларов на различные экономические меры по предоставлению дополнительных финансовых и медицинских ресурсов, требующихся для остановки неожиданного распространения пандемии коронавируса и экономического кризиса, который по своим масштабам является рекордным. В письме к коллегам Пелоси сообщила, что в скором времени на эти цели будут выделены дополнительные средства.

Благодаря средствам, которые будут заложены в бюджет, американские компании будут обязаны предоставить своим сотрудникам до 14 дней оплачиваемого больничного отпуска для людей, которые будут вынуждены находиться дома в карантине из-за распространения вируса. Федеральное правительство возместит бизнесу расходы на эти цели в виде налоговых льгот. Законопроект предусматривает выплату пособий по безработице для людей, потерявших работу, а также финансирование программ по предоставлению продуктов питания для работающих семей, студентов и пожилых граждан.

«Американский народ может увидеть сотрудничество между двумя партиями в этот трудный момент, что будет способствовать укреплению доверия», – заявил конгрессмен Ричард Нил, демократ, возглавляющий Бюджетный комитет Палаты представителей.