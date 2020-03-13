Мнение: Принуждение «буржуазии» к труду, отмена налоговых льгот и история стартапера-коммуниста

13.03.2020, 18:54, Разное

1. Весьма показательная фотография времён ранней советской власти в блоге sergeytsvetkov (за ссылку спасибо monetam). Подпись, если кто-то вдруг не обратил внимание, «Буржуи на работе». На переднем плане, по всей видимости, бывшая буржуазия, образованные люди. На заднем – красноармейцы с винтовками. Как отмечает публикатор фото, это было лишь начало – подобные методы применялись и впоследствии, даже в позднем СССР:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1154251.html

Потом будут профессора-доценты-студенты на уборке картошки и на овощных складах во время битвы за урожай.

Вот с такой мотивацией к труду парни «с наганом в руке и Марксом в башке» хотели превзойти капиталистическую организацию производства и построить коммунизм.

Помимо неэффективности силового и административного принуждения к труду (за который было бы лучше просто заплатить нанятым работникам) сразу бросается в глаза неумение грамотно использовать человеческие ресурсы. Ведь это то же самое, что забивать гвозди микроскопом.

Неудивительно, что из Красной России до середины 1920-х годов уехало около 2-3 миллионов человек, в основном представителей образованных сословий (военных, дворян, предпринимателей, госслужащих, инженеров и прочих интеллигентов), а многие при первой же возможности уезжали и позднее. С точки зрения развития страны, это были колоссальные потери.

2. Современное российское государство постепенно заставляет бизнес быть более ответственным. Возможно, вскоре будут отменены налоговые льготы, не связанные с инвестициями в развитие компаний:

https://lenta.ru/news/2020/03/05/invest/

Президент России Владимир Путин поручил провести инвентаризацию всех действующих налоговых льгот, чтобы выделить те из них, что предоставляются в обмен на инвестиции. <…>

В 2015-2019 годах правительство предоставило порядка 100 налоговых льгот, в результате чего бюджет потерял более триллиона рублей. В общей сложности в России сейчас действует 3,5 тысячи таких послаблений на всех уровнях.

Министр финансов, бывший первый вице-премьер Антон Силуанов ранее неоднократно заявлял о необходимости пересмотра принципа выдачи льгот, чтобы сэкономленные компаниями деньги направлялись в развитие, а не на выплату дивидендов акционерам.

3. В комментариях рассказали любопытную историю предпринимателя-«коммуниста»:

https://olegmakarenko.ru/1803268.html?thread=732626436#t732626436

rofl_huefl: Один американский стартапер поднял всем работникам своей фирмы зарплату до $70000 в год за счёт урезания личных доходов. Результат: люди стали лучше работать, обзавелись жильём, начали заводить детей.

Потому что если ты не думаешь каждый день, как дожить до конца месяца, то остаётся куча времени чтобы жить, а не выживать.

Правда коллеги по цеху обозвали выскочку коммунякой и перестали здороваться за руку. Но он результатом эксперимента доволен, и возвращать всё в зад не намерен.

Может если все бизнесмены поднимут зарплаты в 2-3 раза, то люди перестанут сидеть на пособиях?

rjcnz198: Имя стартапера?

cgbpol: Основатель американской компании Gravity Payments, которая занимается проведением банковских платежей, Дэн Прайс. Численность сотрудников – 120 человек, до повышения средняя зарплата была $48000 в год. Наиболее высококвалифицированные сотрудники после этого компанию покинули… Было это вроде как году в 2013-м.

rjcnz198: И? продолжите мысль. Почему же они покинули компанию?

cgbpol: Ну даже и не знаю… Может потому, что им-то как раз ничего и не повысили? 😉

rjcnz198: Да вы чё? Самым умным не повысили зарплату и они обиделись? Вот ведь подлецы!

rofl_huefl: Ну покинули и покинули компанию. Она не разорилась же после этого. И прибыль не упала.

А умники пусть идут впахивать к Безосу. Через 5 лет упорной работы по 8 часов в день глядишь повысят до начальника отдела, и станешь работать по 12 часов в день)

cgbpol: Как результат, Гравити Пэйментс потеряла значительную часть высококвалифицированных сотрудников, в том числе и бухгалтера-экономиста Мэнси Макминстер которая просчитывала это повышение.

«Прайс повысил зарплаты сотрудникам, у которых меньше навыков, а те, кто делал значительную часть работы, получили минимальное повышение или остались вовсе без него, рассказала Макмастер The New York Times».

И там в итоге был суд, ибо Прайс снизил собственную прибыль в бизнесе, как владелец 30% акций, но поднял себе зарплату на уровень втрое превышающий обычные зарплаты директоров таких фирм. Что очень не устроило других совладельцев, которые просто потеряли прибыль.

rofl_huefl: Да-да, капиталист мамку родную продаст за долю прибыли. Потому я и написал, что стартапера обозвали коммунякой и перестали за руку здороваться. Зато Джефф Безос, гоняющий свои кадры в хвост и в гриву за минимальную ставку – герой.

cgbpol: Да неее… Чувак просто очень хитрожопо кинул своих соучередителей, переведя свои доходы в зарплату себе любимому, а остальных просто послал! 😉

Отчасти это напоминает то, что происходило в Советском Союзе на уровне всего государства, а не отдельной компании. При этом в СССР лучшим сотрудникам обычно было просто некуда уходить, а за границу свободно выпускать перестали ещё в 1920-е.

Характерно также, что для строительства коммунизма непременно нужно кого-то кинуть или ограбить, причём главные коммунисты на этом неплохо наживаются.