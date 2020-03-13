В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину

13.03.2020, 18:53, Новости дня

13 марта в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

“Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта”, – отметили в пресс-службе.

Также в больнице находится жена жителя Черновицкой области, у которого 12 марта был диагностирован коронавирус.

“Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. Однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих”, – добавили в ОГА.

По состоянию на 13.00 13 марта в Черновицкой областной больнице находятся шесть человек с подозрением на коронавирус, у двоих диагноз подтвержден.

UPD: Актуальна інформація 📌Сьогодні, 13 березня, до обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус… Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Reede, 13. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.