Кличко призвал Мининфраструктуры закрыть авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус

13.03.2020, 18:53, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству инфраструктуры Украины и руководству аэропорта Борисполь с призывом закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса. Советующее обращение опубликовано в Facebook.

“Мы все наблюдаем за ситуацией, когда в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана! В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса”, – отметил мэр.

Он заверил, что украинская власть делает все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Киеве и Украине.

“Аэропорты – ворота в нашу страну, и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей. Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом”, – добавил Кличко.

Друзі! Звертаюся до Міністерства інфраструктури та керівництва аеропорта «Бориспіль» закрити авіасполучення з країнами,… Posted by Віталій Кличко on Reede, 13. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.