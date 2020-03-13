Начальника угрозыска Москвы и помощницу уволили из органов за селфи в морге

13.03.2020, 18:53, Новости дня

Управление собственной безопасности ГУ МВД выявило фотографии в соцсетях.

За пристрастие делать селфи в самых неподходящих местах из органов МВД РФ были уволены майор полиции по району Щукино по Москве Вячеслав Горнеев и его подчиненная лейтенант Татьяна Пурышева. Московским полицейским захотелось устроить фотосессию в морге на фоне умерших людей, сообщает Рен ТВ.

А выявили эти фотографии, которые порочат честь российского офицера, сотрудники Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Москве. По данным управления, съемка была проведена в морге № 5 ГКБ № 67.

Однако после проведенной служебной проверки из органов были уволены не только Горнеев и Пурышева, но и другие офицеры. Два полковника и один майор из УВД по Северо-Западному административному округу «будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям», сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

А начальник УВД генерал-майор полиции Анатолий Фещук получил предупреждение о неполном служебном соответствии. У некоторых людей какая-то тяга делать не просто селфи, а фото в каких-то необычных местах. К примеру, проктолог из Сургута сделал селфи во время операции, ну, вы сами понимаете где. А ветеринар из Перми и вовсе решил сфоткаться на фоне выпотрошенной кошки.