 

Начальника угрозыска Москвы и помощницу уволили из органов за селфи в морге

13.03.2020, 18:53, Новости дня

Управление собственной безопасности ГУ МВД выявило фотографии в соцсетях.

За пристрастие делать селфи в самых неподходящих местах из органов МВД РФ были уволены майор полиции по району Щукино по Москве Вячеслав Горнеев и его подчиненная лейтенант Татьяна Пурышева. Московским полицейским захотелось устроить фотосессию в морге на фоне умерших людей, сообщает Рен ТВ.

А выявили эти фотографии, которые порочат честь российского офицера, сотрудники Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Москве. По данным управления, съемка была проведена в морге № 5 ГКБ № 67.

Однако после проведенной служебной проверки из органов были уволены не только Горнеев и Пурышева, но и другие офицеры. Два полковника и один майор из УВД по Северо-Западному административному округу «будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям», сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

А начальник УВД генерал-майор полиции Анатолий Фещук получил предупреждение о неполном служебном соответствии. У некоторых людей какая-то тяга делать не просто селфи, а фото в каких-то необычных местах. К примеру, проктолог из Сургута сделал селфи во время операции, ну, вы сами понимаете где. А ветеринар из Перми и вовсе решил сфоткаться на фоне выпотрошенной кошки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / В Киеве в заливе Днепра нашли голову мужчины – полиция

01.02 / Боявшихся заразных посылок из Китая россиян успокоили

22.02 / Отключен реактор старейшей французской АЭС

24.02 / Зеленский наградил Чапкиса орденом Ярослава Мудрого пятой степени

09.02 / Авиакомпания объяснила жесткую посадку самолета в Коми «сдвигом ветра»

05.01 / В мире: Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

08.02 / Россия обвинила Норвегию в нарушении обязательств по Шпицбергену

10.02 / Ученые рассказали о преимуществах теплиц с прозрачными солнечными батареями

07.02 / Первый случай заражения коронавирусом отмечен в Северной Корее

10.02 / Конгрессмен Кинзингер: В Грузии на компромисс должны пойти обе стороны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика