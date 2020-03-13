УЕФА официально приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

13.03.2020, 18:53, Новости дня

Из-за коронавируса отменен первый этап «Формулы-1» в Австралии.

Из-за пандемии COVID-19 все футбольные игры предстоящей недели в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы заморожены. Срок переноса матчей неопределен. Об этом 13 марта сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также приостановлено проведение матчей чемпионата Германии по футболу до 2 апреля, а также чемпионата Франции – на неопределенный срок). Скорее всего решение об отмене игр в ближайшее время примет руководство английской Премьер-лиги – сегодня стало известно об инфицировании главного тренера клуба “Арсенал”.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса отменен первый этап «Формулы-1» в Австралии. Гонки должны были пройти с 13 по 15 марта. По этой же причине приостановлены чемпионаты Национальной хоккейной лиги (NHL) и североамериканской футбольной лиги Major League Soccer (MLS). После того, как коронавирусом заразился игрок Utah Jazz, заморожены игры Национальной баскетбольной ассоциация (NBA)

Кроме того, из-за эпидемии отменены Женевский и Пекинский автосалоны, этап «Формулы-1» в Шанхае, Всемирный мобильный конгресс (MWC 2020), международный экономический форум на острове Хайнань и десятки других крупных мероприятий по всему миру.

По последним данным число заболевших в мире превысило 136 тысяч человек. В Европе лишь одну страну пока не затронул коронавирус.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как уберечься от заражения.