 

УЕФА официально приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

13.03.2020, 18:53, Новости дня

Из-за коронавируса отменен первый этап «Формулы-1» в Австралии.

Из-за пандемии COVID-19 все футбольные игры предстоящей недели в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы заморожены. Срок переноса матчей неопределен. Об этом 13 марта сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также приостановлено проведение матчей чемпионата Германии по футболу до 2 апреля, а также чемпионата Франции – на неопределенный срок). Скорее всего решение об отмене игр в ближайшее время примет руководство английской Премьер-лиги – сегодня стало известно об инфицировании главного тренера клуба “Арсенал”.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса отменен первый этап «Формулы-1» в Австралии. Гонки должны были пройти с 13 по 15 марта. По этой же причине приостановлены чемпионаты Национальной хоккейной лиги (NHL) и североамериканской футбольной лиги Major League Soccer (MLS). После того, как коронавирусом заразился игрок Utah Jazz, заморожены игры Национальной баскетбольной ассоциация (NBA)

Кроме того, из-за эпидемии отменены Женевский и Пекинский автосалоны, этап «Формулы-1» в Шанхае, Всемирный мобильный конгресс (MWC 2020), международный экономический форум на острове Хайнань и десятки других крупных мероприятий по всему миру.

По последним данным число заболевших в мире превысило 136 тысяч человек. В Европе лишь одну страну пока не затронул коронавирус.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как уберечься от заражения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Суд отменил решение о высылке из России сестер с ВИЧ

27.01 / Euronews – правительство Нидерландов впервые извинилось за депортацию евреев

14.01 / Найдено эффективное средство для лечения деменции

27.02 / Предприниматели заявили, что людей с пистолетами, прутьями и гранатами на “Барабашово” направил Кернес

01.02 / Полицейские спасли из огня мальчика, его отца и деда

13.01 / Директор российской школы объяснил отсутствие перегородок в туалете

10.01 / Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД США

10.02 / Вандалы осквернили памятник Ватутину в Киеве

09.02 / Стало известно о новых базах США в нефтеносных районах Сирии

14.02 / Экс-посол США в Украине: у руководителей Госдепартамента «отсутствует концепция развития»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика