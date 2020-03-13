Депутата Госдумы обвинили в похищении собаки

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13.03.2020, 18:52, Новости дня

Андрей Барышев утверждает, что нашел пса у дороги, где его сбила машина, выходил его и очень привязался, но владельцы требуют вернуть собаку.

Настоящий скандал назревает вокруг депутата Госдумы от Челябинской области Андрея Барышева. А всему виной стала охотничья собака Джек. Хозяйка спаниеля – жительница села Бродокалмак Светлана Козлова – утверждает, что депутат украл Джека и не хочет возвращать. Правда, ей предложили компенсацию в 25 тысяч рублей, но семья хочет, чтобы собаку вернули. Как рассказала Светлана Znak.com, Джек пропал 31 октября 2019 года. Его искали, размещали во ВКонтакте объявления, и только 1 марта узнали, где их любимец, да и то случайно. Как оказалось, брат Козловой, работающий в охранной фирме, обнаружил пса, объезжая объекты, которые обслуживает его компания. Выяснилось, что теперь Джек живет в доме депутата Барышева в Каштаке.

Впрочем, сам Андрей Барышев не отрицает, что взял собаку. Его помощница Оксана Худякова рассказала, что шеф подобрал собаку на трассе. Ее сбила машина, у пса были ушибы, вывихи. Помощница разместила объявление о найденной собаке, указала свой телефон.

Депутат отвез к ветеринару, долго лечили и выходили. Пес обжился на новом месте, хозяева не объявлялись, и Барышев, который успел привязаться к новому жильцу, решил оставить у себя. И даже имя новое дал – Бим.

Козлова заявила, что сразу же позвонила по номеру, но Худякова была в отпуске, потом женщины списались и хозяйке обещали вернуть Джека-Бима. Но теперь вот Барышев не хочет отдавать Бима и предлагает «отступные». Козлова грозится  написать заявление в полицию.

«Для меня это очень болезненный вопрос. Этот пес стал мне родным. Он не слазит с рук, очень ласковый», – признался депутат, выражая сомнение, что старые хозяева будут ухаживать за Бимом так же, как он.

Закон в данной ситуации на стороне хозяев, которые могут заявить права на «потеряшек» в течение шести месяцев. Срок пока не вышел, но и депутата понять можно – тяжело возвращать друга, которого выходил, полюбил. Пока вопрос остается открытым, но в соцсети разгорелась настоящая битва «за» и «против». К слову сказать, эпатажный политик Владимир Жириновский как-то заявил, что исключит из ЛДПР всех, у кого есть дома собаки.



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