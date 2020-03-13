Коронавирус: заболевших в России уже тысячи

13.03.2020, 18:52, Новости дня

Даже элементарные меры спасут от эпидемии, если начать применять их до появления первых больных в городе.

Главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков о том, как избежать эпидемии COVID-19 в России:

Постепенно коронавирус начинает расползаться и по нашей России. Сегодня нам говорят о нескольких десятках заболевших, и многие говорят: «Это неправда!» Конечно неправда, но не потому что нам врет правительство. Просто инкубационный период у коронавируса довольно длинный, около 10 дней. Поэтому если у нас сейчас заболевших 50, а темп распространения – на 30% в сутки, то нетрудно посчитать, что нас ждет. А сколько людей ходят и не знают они больны? И заражают других. По факту в России уже тысячи заболевших.

Давайте посмотрим, как боролись (и почти победили) с вирусом в Ухани.

В тот момент, когда они закрыли город на карантин, у них было 400 заболевших. По факту оказалось, что 60 тысяч. Это были те, кто заболел до момента объявления эпидемии. Потом заболели всего 20 тысяч. О чем это говорит? Как только принимаются карантинные меры, заболевание не распространяется. Да, статистика росла, но в основном это были те, кто уже раньше заболел и у кого начали проявляться симптомы.

Мы должны понимать, что сейчас в нашей стране есть несколько тысяч зараженных людей, и в основном они сосредоточены в Москве, Питере – там, где люди много ездят за рубеж.

Что нам сегодня с этим делать, как коронавирус остановить? Почему в Италии он так разошелся и почему в Китае удалось затормозить вирус? А потому что население в Китае начало вести закрытую жизнь. И это нужно сделать вовремя.

Что нужно делать!

Нельзя целоваться и здороваться за руку.

Нельзя дотрагиваться до предметов без необходимости: брать посуду, касаться дверных ручек.

Постоянно дезинфицировать руки – можно спиртными напитками, (говорят, лучше самогоном), а можно купить дезинфекцию в аптеке за 200 рублей.

Пить много жидкости – смываясь в живот, коронавирус погибает, он выживает только в дыхательных путях. И пить надо теплое – так как коронавирус не выживает при 27 градусах.

Не подходить друг к другу ближе, чем на метр. Если кто-то на улице чихает, то желательно быть от него на расстоянии двух метров. Заболевший должен в обязательном порядке ходить в маске, так как коронавирус достаточно большой, через маску он не пролетает.

Некоторые сейчас начали здороваться ногами вместо рук. Ну вы представляете, как выглядят два идиота – находятся друг от друга на расстоянии 30 см, сильно дышат и активно обмениваются слюнями на расстоянии.

Только самоизоляция людей не дает разгуляться коронавирусу. Люди должны принять это. И когда в вашем городе появится первый больной коронавирусом (это скорее всего неизбежно), то выяснится, что эпидемии никакой нет, ее легко будет купировать.

Не лезьте в нос и рот руками.

Одевайтесь хорошо – сейчас не время болеть, больницы перегружены. Это была еще одна проблема Ухани, мест и оборудования настолько не хватало, что фактически приходилось выбирать, кому выжить, а кому умереть. Именно переполненность больниц и приводит к высокой смертности от коронавируса. Если заболело пять человек на город, то смертность 0,9%, а если в городе заболеет 1000 человек, то смертность повышается до 4%. Медперсонал просто не справляется. Поэтому не надо сейчас болеть и перегружать больницы. Беречься и вовремя лечиться.

Еще момент. Часто переносчиками коронавируса становятся дети. К счастью, для них он менее опасен, они легко переносят, нет летальных исходов. Но в школах, садиках, игровых комнатах дети великолепно обмениваются вирусами. Придя домой, они могут заразить бабушку, для которой это может закончиться очень печально. Если в детсады и школы пока ходить приходится, то от игровых комнат стоит воздержаться.

Пейте витамины – вам нужно укрепить иммунитет.

Проветривайте комнату и увлажняйте воздух. Во влажном воздухе коронавирус быстро опустится на пол, а в пересушенных помещениях вирус летает.

Если в вашем городе все жители до появления первого больного начинают элементарно предохраняться – носить маски, мыть руки, не пускать детей в игровые комнаты – даже когда у вас появятся больные, вас не накроет эпидемия. Если же люди живут обычной жизнью, то когда у вас появится первый вирусный больной, как это было в Италии, через несколько дней окажется, что их тысячи.

Всем здоровья!