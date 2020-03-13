Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

13.03.2020, 18:52, Новости дня

Эксперты связывают это с наступлением весны, когда обостряются нервные расстройства, и негативным новостным фоном.

Продажи антидепрессантов в России стали демонстрировать стабильный рост. Причем речь идет о рецептурных препаратах. Особенно увеличился рост с середины февраля. Так, с 17 по 23 февраля 2020 года прирост продаж в рознице по в составил 6,8% по сравнению с этим же периодом 2019 года. А прирост с 24 февраля по 1 марта 2020 показал прирост все уже 11,5%. Приводит RBK данные аналитической DSM Group.

При этом эксперты не связывают рост с внешними факторами, хотя и не исключают роль негативных новостей в желании россиян приобрести антидепрессанты.

Как объяснила изданию президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова, на рост продаж могла повлиять подготовка к сложному весеннему периоду, в который, как известно, обостряются проблемы психологического и эмоционального уровня. При этом эксперты не исключают, что стресс могли вызвать новости о коронавирусе, проблемы в экономике страны, особенно события последних дней.

Чаще всего россияне покупают «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт», «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер».

Что касается безрецептурных препаратов из числа снотворных и успокоительных, то предпочтение отдают «Корвалолу», «Ново-Пасситу», валерьянке и пустырнику.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что российский рынок андидепрессантов практически догоняет общемировые показатели, так что ничего пугающего в этом нет.