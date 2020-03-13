Депутат Госдумы бьет тревогу из-за техногенной катастрофы в Тольятти

13.03.2020, 18:52, Новости дня

Предприятие ОАО «Фосфор» «фонит» и отравляет жителей дымом пожаров.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился к главе МЧС России Евгению Зиничеву и руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой. Парламентарий бьет тревогу по поводу техногенной катастрофы, которая в любой момент может в прямом смысле разгореться в автограде Тольятти Самарской области.

В своих депутатских запросах Рашкин пишет, что избиратели в ужасе от соседства с бывшей производственной площадкой ОАО «Фосфор» – закрытого в 2003 году советского завода, работавшего с особо опасными материалами.

До сих пор на территории предприятия находятся в аварийных помещениях, а то и под открытым небом бочки с фосфором, а другие объекты промышленности продолжают свозить туда отходы. Бывший завод со свалкой «фонит» радиацией, там регулярно случаются пожары, и целые районы 600-тысячного Тольятти накрывает плотная пелена ядовитого дыма. Власти неоднократно обещали решить проблему, рекультивировать свалку и избавить граждан от угрозы, но ситуация не только не решается, но и усугубляется.

Депутат пишет, что городские чиновники объявили «режим повышенного внимания» на двух площадках «Фосфора» в городе. Но мероприятия режима откровенно смешны – была создана комиссия из десяти ответственных работников, которые руководят одной бригадой экстренных служб из трех человек. «Сколько они смогут противостоять масштабному пожару – вопрос риторический», – пишет Валерий Рашкин. Он просит Радионову и Зиничева оценить опасность отходов и действия чиновников, а также избавить жителей от угрозы массового отравления продуктами горения скопившихся на «Фосфоре» отходов.