 

Россиян призвали дезинфицировать телефоны во избежание заражения коронавирусом

13.03.2020, 18:42, Разное

Специалисты из Роспотребнадзора обнародовали ряд ценных рекомендаций, призванных помочь в борьбе с коронавирусом. Помимо мытья рук гражданам необходимо дезинфицировать свои телефоны.

По данным “Комсомольской правды”, поверхность смартфона следует протирать антисептиком каждый день, особенно после пребывания в местах скопления людей. Также необходимо уделять внимание чехлу, на котором могут оседать частицы вируса, пишет РИА ФАН.



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