 

Мнение: Почему Россия не развалится…

13.03.2020, 18:30, Разное

Глупость не перестает быть глупостью  даже  попав в ТОП и набрав больше полтысячи комментариев. Речь про попытку сравнить последние годы СССР с сегодняшней Россией.

Автора текста я считал трусоватым, но умным. Потому что только трусоватый обречен, сидя в Минске,  делать вид, что его Родина – оазис благополучия, где нет и не может быть проблем, достойных внимания умного человека, лихо разбирающегося в  проблемах  за тридевять земель…

Ошибался я. Не может умный не видеть разницы между поздним СССР и сегодняшней Россией. И написать:  «Лично мне всё происходящее в России очень напоминает последние годы СССР — с войной в Афганистане, таким же падением курса нефти и таким же "несменяемым курсом вождя". Остаётся только гадать, чем всё закончится в этот раз».

Да, и стоимость нефти сегодня упала, и война в Сирии «имеет место быть»…

Но в последние годы СССР огромное количество советских людей жаждало перемен. Поэтому-то перемены и были необратимы. Хотя бы потому, что Прибалтика, к примеру, и Закавказье бурлили. На митинги там выходили не тысячи, и не десятки тысяч,  а сотни тысяч людей, требующих выхода из состава СССР.

В России, на Украине, в Белоруссии тоже сотни тысяч людей выходили на митинги и требовали перемен. И громче  всех перемен требовала Москва…

Сегодня в России ничего подобного нет и в помине. Основную массу населения, к сожалению, вполне устраивают действия власти.

Население России, в отличие от народа последних дней СССР, готово еще теснее сплотиться и дать решительный отпор проискам «раскачивающих лодку»… Нет и в помине никаких политических центробежных сил, способных раздробить Россию на пяток-другой удельных княжеств.

Надо понимать, что распад России не нужен и Западу. Мировое закулисье прекрасно понимает, что лучше иметь дело с одним государством, обладающим  ядерным оружием, чем с несколькими….

Поэтому-то я и говорю, что только трусоватый и глуповатый автор, сидя в Минске, может задаться вопросом: «Россия всё?»

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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