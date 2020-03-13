 

Британия поддержала инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

13.03.2020, 18:30, Новости дня

Великобритания поддерживает идею проведения саммита лидеров пяти постоянных членов Совета безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Британии, сообщили в посольстве Соединенного Королевства в России.

«Относительно предложения российской стороны о проведении встречи глав государств-постоянных членов Совбеза ООН: Великобритания в целом поддерживает идею встречи глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности», – говорится в сообщении посольства в Telegram.

Отмечается также, что британская сторона находится на связи с правительством РФ и обсуждает дальнейшие детали этой инициативы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил заинтересованность Британии в саммите «пятерки» СБ ООН. 

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем. Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Путина. 

В Госдуме предположили, что инициированные Путиным переговоры могут породить новый формат – «Большую пятерку» (G5).



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