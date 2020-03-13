Путин обсудил с Совбезом коронавирус и международные рынки

13.03.2020, 18:30, Новости дня

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ), на встрече обсуждались в том числе договоренности с Турцией по Идлибу и ситуация вокруг распространения в мире коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «участники совещания обсудили выполнение договоренностей по Идлибу, заключенных в ходе недавнего рабочего визита президента Турции Тайипа Эрдогана», передает ТАСС.

Также состоялся «обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках», шла речь и о «ситуации в мире вокруг угрозы коронавируса».

В совещании приняли участие спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.

Ранее в Кремле рассказали о защите президента РФ Владимира Путина от коронавируса.