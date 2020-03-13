Неудачные браки и настоящая любовь: Долгий путь к счастью актрисы Ирины Алфёровой

13.03.2020, 18:30, Разное

Известная отечественная киноактриса, Народная артистка РФ Ирина Алфёрова сегодня, 13 марта, отмечает 69-й день рождения. За долгие годы карьеры Ирине Ивановне удалось добиться огромной популярности и признательности публики, а вот настоящую любовь она нашла только в третьем браке, после двух неудачных «попыток» – с дипломатом Бойко Гюровым и актёром Александром Абдуловым.

Ирина Алфёрова исполнила мечту своей матери, хотевшей в своё время получить актёрскую профессию, но так и не воплотившей её в реальность. Она закончила ГИТИС и несмотря на то, что была в институте признанной красавицей, старалась не заводить серьёзных отношений с мужчинами, полностью отдаваясь учёбе, а затем развитию карьеры.

Однажды на мероприятии в посольстве Болгарии, посвящённом национальной культуре, Алфёрова познакомилась с молодым дипломатом Бойко Гюровым. Роман развивался стремительно, пара очень скоро заключила официальный брак и уехала жить на родину супруга. Там Алфёрова родила дочь Ксению, но даже ребёнок не помог сохранить семью и брак распался. Как позже вспоминала актриса, муж был против её работы на сцене и в кино, а она в то время всецело отдавалась семье и была с ним полностью согласна. Однако вмешательство свекрови и полученная от Гюрова пощёчина поставила «финальную точку» в этом браке.



По возвращении в Москву Ирина Алфёрова получила предложение работать в «Ленкоме», где произошло знакомство с Александром Абдуловым. Это замужество также оказалось неудачным для артистки, а она вспоминала, что сразу мало внимания обращала на «некрасивого и нескладного коллегу», но через время влюбилась и вместе пара прожила почти 17 лет. Причиной развода стала «любвеобильность» Абдулова, что жена не смогла ему простить и подала на развод, ставший серьёзным испытанием для обоих экс-супругов.

Через два года после расставания со вторым мужем Ирина Алфёрова вышла замуж в третий раз за актёра Сергея Мартынова. Именно с ним артистка узнала, что такое настоящая любовь и счастье. Она до сих пор считает этот брак «подарком судьбы».