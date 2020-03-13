 

В Венесуэле зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

13.03.2020, 18:30, Новости дня

В Венесуэле подтверждены два первых случая заражения коронавирусом, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

«Сегодня утром… были подтверждены два случая заболевания коронавирусом в Венесуэле. Одна гражданка 41 года недавно была в путешествии в США, Италии и Испании. Второй заболевший – житель 52 лет, который также был в Испании, оба гражданина проживают в штате Миранда», – сказала вице-президент, передает РИА «Новости».

В четверг президент страны Николас Мадуро приостановил международные рейсы из Европы и Колумбии. Для приема пациентов с коронавирусом в стране подготовили 46 больниц, введен запрет на массовые мероприятия.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса. После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы.



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