Galaxy S20 и Galaxy Z Flip получат кросс-платформенное копирование с Windows

13.03.2020, 18:30, Разное

Компания Samsung объявила о расширении своего стратегического партнерства с Microsoft в прошлом году. Это привело к появлению функции «Ссылка на Windows» в Galaxy Note 10, который по сути является ребрендом приложения Microsoft Your Phone Companion от Microsoft, теперь смартфоны Galaxy S20 и Galaxy Z Flip получат кросс-платформенное копирование с Windows.

В прошлом месяце стало очевидно, что обе компании будут расширять функциональность между своими платформами, особенно после запуска новых телефонов премиум-класса от Samsung. Поэтому неудивительно, что Galaxy S20 и Galaxy Z Flip теперь поддерживают кросс-платформенное копирование и вставку на ПК с Windows.

Эта функциональность стала возможной благодаря последней версии Windows 10 Insider Preview Build 19582.1001. Это позволяет пользователям легко копировать / вставлять текст и изображения с Galaxy S20, Galaxy S20 +, Galaxy S20 Ultra или Galaxy Z Flip на ПК с Windows и наоборот. В Windows они могут просто использовать контекстное меню или знакомые сочетания клавиш ctrl + c и ctrl + v для копирования и вставки соответственно.

Делая то же самое с телефона, нужно просто нажать и удерживать, чтобы выбрать соответствующий параметр в появившемся диалоговом окне. Эта межплатформенная функциональность копирования/вставки работает только с устройствами, упомянутыми выше, и с ПК, на котором установлено обновление для Windows 10 апреля 2018 года или более поздняя. Эта функция может быть включена из меню настроек в телефоне и доступна только на некоторых рынках.

Это обновление также позволяет отключить экран телефона, чтобы сэкономить заряд батареи при зеркалировании на ПК с Windows. Эта функция будет работать на всех устройствах Samsung, которые поддерживают Link to Windows. Черный экран будет отображаться на телефоне после начала сеанса зеркалирования и исчезнет сам по окончании сеанса. Черный экран также можно отключить вручную в любое время, нажав кнопку питания, проведя пальцем по экрану телефона, активировав Bixby и отключив параметр черного экрана на странице настроек.