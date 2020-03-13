Уточнено число заблокированных на круизном лайнере в Карибском море россиян
13.03.2020, 18:28, Новости дня
На борту лайнера Costa Magica в Карибском море находятся 38 россиян, заявили в российском посольстве в Париже.
«На лайнере 30 россиян среди пассажиров, а еще восемь граждан РФ являются членами экипажа», – уточнили в дипмиссии, передает РИА «Новости».
Компания-оператор круизов Costa Crociere уточнила, что анализы подтвердили два случая заражения коронавирусом на борту лайнера: у финского туриста и у члена экипажа из Индонезии.
«Судно все еще не получило разрешение на высадку пассажиров», – отметили в компании.
Всего на борту находятся 2309 пассажиров и 960 членов экипажа.
Ранее сообщалось, что россияне на круизном лайнере в Карибском море оказались заблокированы из-за властей Гваделупы, которые не пустили на берег пассажиров, поскольку на борту есть зараженные коронавирусом.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет