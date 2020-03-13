Уточнено число заблокированных на круизном лайнере в Карибском море россиян

13.03.2020, 18:28, Новости дня

На борту лайнера Costa Magica в Карибском море находятся 38 россиян, заявили в российском посольстве в Париже.

«На лайнере 30 россиян среди пассажиров, а еще восемь граждан РФ являются членами экипажа», – уточнили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

Компания-оператор круизов Costa Crociere уточнила, что анализы подтвердили два случая заражения коронавирусом на борту лайнера: у финского туриста и у члена экипажа из Индонезии.

«Судно все еще не получило разрешение на высадку пассажиров», – отметили в компании.

Всего на борту находятся 2309 пассажиров и 960 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что россияне на круизном лайнере в Карибском море оказались заблокированы из-за властей Гваделупы, которые не пустили на берег пассажиров, поскольку на борту есть зараженные коронавирусом.