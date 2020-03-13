Умер генконсул РФ в Салониках

13.03.2020, 18:28, Новости дня

Умер генконсул РФ в Салониках Александр Щербаков, об этом сообщило российское посольство в Греции.

Консул умер в пятницу в результате тяжелой болезни, сообщается на сайте посольства.

«Скорбим в связи с утратой нашего товарища, опытного специалиста-эллиниста, глубокого знатока Греции. Здесь хорошо знали и высоко ценили его профессионализм, отзывчивость, неравнодушное отношение к окружающим. Коллектив посольства выражает соболезнования родным и близким Александра Петровича, коллегам, всем знавшим его соотечественникам и греческим партнерам», – отмечается в сообщении.

Щербаков родился в 1955 году, он находился на дипломатической службе с 1981 года. С ноября 2016 года являлся генконсулом РФ в Салониках.