Президент Бразилии опроверг сообщения о заражении коронавирусом
13.03.2020, 18:28, Новости дня
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него нет коронавирусной инфекции.
Проведенные тесты не подтвердили наличие коронавируса, сообщил глава государства в своем Facebook.
В пятницу СМИ сообщили, что результаты первого теста на коронавирус у Болсонару оказались положительными.
До этого медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена. 7 марта он сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.
После сообщений о заражении коронавирусом Болсонару в Белом доме организовали экстренное совещание.
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