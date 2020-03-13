Президент Бразилии опроверг сообщения о заражении коронавирусом

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13.03.2020, 18:28, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него нет коронавирусной инфекции.

Проведенные тесты не подтвердили наличие коронавируса, сообщил глава государства в своем Facebook.

В пятницу СМИ сообщили, что результаты первого теста на коронавирус у Болсонару оказались положительными.

До этого медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена. 7 марта он сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.

После сообщений о заражении коронавирусом Болсонару в Белом доме организовали экстренное совещание.



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