Мнение: Бюллетени для самообслуживания

13.03.2020, 18:14, Разное

НЕЗЫГАРЬ сообщает:

“По сравнению с традиционным протоколом, предусмотренным действующим законодательством о выборах и референдумах, на голосовании за поправки исключить предложено всю детализированную информацию о бюллетенях: сколько их всего получил УИК, сколько выдано «досрочникам», сколько получили голосующие на избирательном участке и вне его, а также число бюллетеней погашенных, действительных, содержащихся в переносных и стационарных ящиках”.

Кто-то еще собирается принимать участие в этом “голосовании”? Это ж, по-моему, просто себя не уважать. Нет, я понимаю, если вы – быдло, и вас просто ведут туда пинками; причина уважительная, русская, исконно-посконная, “как наши деды” и т.п. Но идти туда ДОБРОВОЛЬНО? Тем паче – из идейных (!) соображений?

Какие могут быть идейные соображения – участвовать в чужой пиар-акции забесплатно? Исход вам ведь уже сообщили: 70% – явка, 75% – за. Чего дома-то не сидится?