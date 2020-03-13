В России 11 новых случаев заражения коронавирусом. В изоляции остаются более 13 тысяч человек

13.03.2020, 18:11, Новости дня

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с 34 увеличилось до 45.

Пять новых случаев заболевания обнаружили в Москве, три – в Санкт-Петербурге, по одному в Московской области, Пермском крае и Ленинградской области.

Один из заболевших контактировал с ранее заразившимся, остальные посещали страны со значительным распространением коронавирусной инфекции. Все больные госпитализированы и находятся в специальных инфекционных боксах. Контактировавшие с ними люди помещены в карантин.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что большая часть москвичей, вернувшихся из поездок в Европу, не находится в изоляции. На карантине сейчас остаются более 13 тысяч человек, однако это меньшая часть из тех, кто прибыл из-за границы:

“Эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы. Я обращаюсь к нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции и обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней”, – рассказала Ракова.

Также чиновница призвала тех, кто недавно вернулся из Европы, минимизировать контакты с пожилыми людьми, так как они находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусом и тяжело переносят болезнь.

Из 132 тысяч случаев заражения COVID-19 во всем мире более 80 тысяч приходится на Китай, на втором месте – Италия (более 15 тысяч заболевших), на третьем – Ирак (более 10 тысяч). 11 марта ВОЗ объявила распространение нового коронавируса пандемией.

В Китае считают, что в случае принятия необходимых мер по борьбе с коронавирусом пандемия может пойти на спад уже в июне этого года.