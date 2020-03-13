Мнение: Самолет Милан-Киев

13.03.2020, 18:10, Разное

Познавательное видео из самолета Милан-Киев.

Автора видео уже успели обвинить в "московской пропаганде", который хочет дискредитировать передовую украинскую медицинскую систему, которую столь эффективно реформировала Ульяна Супрун.

У нас в Крыму Аксенов анонсировал более чем вероятный запрет на проведение массовых мероприятий. Видимо скоро и до Севастополя все это так или иначе доползет.

Какой-то паники по этому поводу не наблюдается, в супермаркетах все как обычно.

PS. Из прочего.

1. Премьер Британии Борис Джонсон призвал готовиться к тому, что "многие потеряют близких людей" – https://lenta.ru/news/2020/03/13/vse_umrut/ Вполне понятно, что паника после этого только возросла.

2. Ужасы коронавируса в Бергамо. Рассказывает итальянский хирург – https://www.mk.ru/social/2020/03/11/italyanskiy-vrach-opublikoval-dusherazdirayushhiy-post-o-koronaviruse.html Наглядно видны различия европейского и китайского подхода борьбы с коронавирусом.

3. В России официально уже 45 заболевших, причем цифра уверенно растет – https://russian.rt.com/russia/news/728152-rossiya-zarazhenie-koronavirus Так что испытания для отечественной "оптимизированной" медицины еще впереди.

4. Несмотря на запрет массовых мероприятий в Эстонии, поклонники Гитлера и Ваффен-СС призывают выйти на марш несмотря на угрозу – https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/nesmotrya-na-otmenu-akcij-16-marta-nacblok-prizyvaet-lyudej-vse-zhe-idti-i-chestvovat-legionerov-waffen-ss.d?id=51962319 Считают, что пандемия коронавируса не может считаться помехой для наследников эсэсовцев.

5. Ну и просто смешная новость. В Липецке из-за угрозы коронавируса отменили крестный ход против коронавируса – https://www.interfax.ru/russia/698758 Обнять и плакать.

И да. В Ухани закрылся последний центр временного размещения больных коронавирусом.

Врачи по случаю записила жизнеутверждающее видео.