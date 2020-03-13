 

Рынки США столкнулись с крупнейшим падением индексов за последние 33 года

13.03.2020, 18:10, Разное

Крупнейшие американские индексы упали примерно на 10% в ходе вчерашних торгов на фоне распространения коронавируса. Это следует из данных, опубликованных на сайте Нью-Йоркской биржи по итогам закрытия торгов.

Так, промышленный индекс Dow Jones упал на 9,99%, снизившись на 2352,60 пункта, Nasdaq и S&P 500 потеряли по 9,43% и 9,51% соответственно. При это сразу после открытия бирж торги пришлось останавливать из-за слишком резкого падения цен на акции.

Экономисты отмечают, что последний раз падение такого уровня было зафиксировало в 1987 году. На обвал рынков также повлияло заявление президента США Дональда Трампа, который объявил о 30-дневном запрете на въезд в страну из Европы из-за коронавируса.

Схожая ситуация сложилась и на Лондонской фондовой бирже, где индексы FTSE-100 и FTSE-250 обрушились на 10,87% и 9,35% соответственно.

Нестабильная ситуация на мировых финансовых рынках связана с тем, что страны ОПЕК и ОПЕК+ не договорились о дополнительном сокращении добычи нефти из-за снижения спроса на топливо в результате распространения коронавируса. На фоне этих новостей цена на нефть марки Brent рухнула более чем на 30%, что спровоцировало обвал цен на фондовых рынках, а в РФ — падение курса рубля.

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Источник: Новая газета



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