СМИ пишут, что президент Бразилии заразился коронавирусом. Он встречался с Трампом на прошлой неделе

13.03.2020, 18:10, Новости дня

Первый анализ на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат, сообщила 13 марта газета O Dia.

По данным издания, теперь президент ожидает результатов второго теста. Он предположительно будет сегодня.

O Dia отмечает, что официально эту информацию пока не комментируют, но в пятницу президент отменил визит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.

12 марта Болсонару провел прямую трансляцию в Facebook, он, а также чиновники, которые находились рядом, были в защитных масках.

Накануне стало известно, что коронавирусом заразился сотрудник администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартен.

На прошлой неделе Болсонару находился с визитом в США, где встречался с президентом Дональдом Трампом. Заразившийся Фабио входил в официальную делегацию.

President @realDonaldTrump met with President @jairbolsonaro of Brazil yesterday in Florida! * pic.twitter.com/SAWeOLbZqD

— The White House (@WhiteHouse) March 8, 2020

Издание O Tempo пишет, что сейчас результатов анализа на коронавирус ожидают и другие члены делегации, которые посетили США.

В Белом доме заявили, что Трампа и вице-президент страны Майкл Пенс не будут тестироваться на коронавирус из-за контакта с бразильским чиновником, у которого подтвердился коронавирус. Американский президент заявил, что его “это не касается”.

Издание G1 со ссылкой на официальные данные пишет, что в Бразилии подтвержден 151 случай инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.