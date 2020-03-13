СМИ пишут, что президент Бразилии заразился коронавирусом. Он встречался с Трампом на прошлой неделе
13.03.2020, 18:10, Новости дня
Первый анализ на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат, сообщила 13 марта газета O Dia.
По данным издания, теперь президент ожидает результатов второго теста. Он предположительно будет сегодня.
O Dia отмечает, что официально эту информацию пока не комментируют, но в пятницу президент отменил визит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
12 марта Болсонару провел прямую трансляцию в Facebook, он, а также чиновники, которые находились рядом, были в защитных масках.
Накануне стало известно, что коронавирусом заразился сотрудник администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартен.
На прошлой неделе Болсонару находился с визитом в США, где встречался с президентом Дональдом Трампом. Заразившийся Фабио входил в официальную делегацию.
President @realDonaldTrump met with President @jairbolsonaro of Brazil yesterday in Florida! * pic.twitter.com/SAWeOLbZqD
— The White House (@WhiteHouse) March 8, 2020
Издание O Tempo пишет, что сейчас результатов анализа на коронавирус ожидают и другие члены делегации, которые посетили США.
В Белом доме заявили, что Трампа и вице-президент страны Майкл Пенс не будут тестироваться на коронавирус из-за контакта с бразильским чиновником, у которого подтвердился коронавирус. Американский президент заявил, что его “это не касается”.
Издание G1 со ссылкой на официальные данные пишет, что в Бразилии подтвержден 151 случай инфицирования коронавирусом.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.
По состоянию на 13 марта в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.
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