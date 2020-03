Как рождается любовь: рассказывают Мальбэк & Сюзанна

Роман Варнин (26 лет), фронтмен группы “Мальбэк”:

Я знал Сюзанну и раньше – как музыканта. Следил за тем, что она делает. Сюзанна заинтересовала меня, когда мы познакомились в Киеве, а потом я увидел ее случайно в толпе в Москве и взял номер. Мы оба были в сложном эмоциональном состоянии, в этом сов­пали и притянулись друг к другу. На следующий день я пригласил ее к себе на студию, ставил свою музыку. Через день признались друг другу, что хотим пожениться. Мы не стали играть большую свадьбу, просто с друзьями отметили дома.

Лучше всего мое понимание любви сформулировал Гаспар Ноэ в фильме “Любовь”. Я не разделяю мнение тех, кто говорит, что любовь – это счастье и спокойствие, для меня это вспышки и боль. Это чувство, которое ты проносишь через всю свою жизнь в самых разных состояниях. Это то, что мной движет по жизни, помогает мне принимать решения, сегодня вдохновляет, завтра опус­тошает. Мне кажется, любовь – это в принципе дискомфортно.

Сюзанна Варнина (25 лет), автор-исполнитель:

Когда я познакомилась с Романом, то поняла, что это он – отец моих будущих детей. Так и получилось – у нас теперь дочь Евангелина-София. Для меня общение с ним – учеба, мы учимся терпению, принятию друг друга без иллюзий. Я стала более прямолинейной, начала отстаивать свою позицию, озвучивать свои желания, любить себя. Это благословение. Наш дуэт – это союз двух творцов. Если ты не умеешь контролировать свои эмоции, мысли и действия, создавать доверительную атмосферу, то ничего не выйдет. Нужно понимать, что человек рождается и умирает в одиночестве. Опору надо искать в себе и не сваливать ответственность на другого. Ты сам отвечаешь за развитие своего мира. Думаю, мы с Романом именно так и делаем. Каждый двигается в своем направлении, но мы готовы поддерживать и эмоционально вкладываться в творческие эксперименты друг друга.

В России стереотипное восприятие женщин. Легче показывать образы, которые людям близки и понятны. В нем женщина-творец воспринимается скорее как украшение и дополнение к мужчине. Но я представляю собой женщину-творца, уверенную в себе. Я не просто чья-то муза – я пишу стихи и генерирую идеи. Да, все это происходит в мужском коллективе. Мне нужно много работать, чтобы быть услышанной. Но кто сказал, что должно быть легко? Скоро мы с Ромой выпустим альбом ”Думаешь, это конец?” - трезвый взгляд на наш конфликт. Самое сложное – быть понятным, простым и позитивным, настроиться на созидательную волну во всех сферах жизни.

