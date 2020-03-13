 

На грани отчаяния: дочь Уилла Смита на сутки заперлась в стеклянной коробке

13.03.2020, 18:09, Разное

Страхи, вызванные коронавирусом, продолжают удивлять своим размахом. По всему миру отменены многие массовые мероприятия, во Франции закрыт Лувр и пустуют школьные классы, Италия закрыла границы и ввела общегосударственный карантин, а в британской семье монархов были внесены изменения в королевский протокол.

На фоне возрастающей тревоги старшая дочь Уилла Смита Уиллоу и ее парень Тайлер Коул устроили арт-перформанс, в ходе которого показали восемь стадий волнения и переживаний – от паранойи и гнева до сострадания и принятия. Для этого они заперли себя на сутки в комнате со стеклянными стенами, которая была возведена в музее современного искусства в Лос-Анджелесе. Увидеть представление могли не только гости музея, но и зрители по всему миру – происходящее все 24 часа транслировалось онлайн.

Почему мы здесь,- написал Коул на стене краской из баллончика.

Чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами – это первый шаг к пониманию, – добавила Уиллоу свою строчку на белоснежной стенев начале молчаливого перформанса.

В ходе представления зрители стали свидетелями сильнейших переживаний Уиллоу и ее парня: они то были в эйфории, то бросались на стену от отчаяния. В какой-то момент Тайлер взял ножницы и отрезал Уиллоу прядь волос, а после и вовсе побрил наголо.

Уязвимость – наша сила, 

– написала на плакате девушка. 

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Публикация от Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)12 Мар 2020 в 6:46 PDT

Перед выступлением Уиллоу сказала, что этим перформансом они с Тайлером хотели привлечь внимание к гораздо большей проблеме, чем свирепствующий сейчас коронавирус. Состояние тревожности, с которым Уиллоу имеет дело большую часть своей жизни, испытывает каждый житель мегаполиса. В интервью девушка нередко рассказывала о депрессии, с которой столкнулась в раннем подростковом возрасте. В 10 лет дочь Уилла Смита выпустила дебютный сингл Whip My Hair и внезапно на нее обрушилась слава, которая в один миг поделила ее жизнь на до и после. Одним из способов справиться с тревожностью и стать более свободной для девушки стал “селфхарм” – преднамеренное повреждение своего тела по внутренним причинам без суицидальных намерений. В 2012 года Уиллоу впервые побрилась налысо. По словам Уиллоу, она получила физическое освобождение от неосязаемой боли, которую испытывала в тот момент. 



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