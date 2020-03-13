Скандалы: «Набор несвязанных событий» от Бориса Минца

13.03.2020, 18:09, Разное

«Траст» и «Открытие» отвергли претензии основателя O1 Group в Высоком суде Лондона, обвинив его в мошенничестве

Банки «Траст» и «Открытие», требующие в Высоком суде Лондона $700 млн от семьи основателя O1 Group Бориса Минца, попросили суд не учитывать его встречные претензии. РБК ознакомился с их заявлением, его подлинность подтвердил собеседник, знакомый с ходом разбирательства. Спор между «Трастом» и «Открытием» с одной стороны и семьей Бориса Минца — с другой длится с прошлого лета, когда банки подали иск к бизнесмену и его сыновьям в лондонский Высокий суд.

Предполагаемое мошенничество ответчиков, в котором их обвиняют истцы, связано с покупкой банками «Открытие» и «Рост» облигаций «О1 Груп Финанс» на 57 млрд руб. летом 2017 года, незадолго до санации «Открытия» («Рост» входил в группу Бинбанка, оба банка также отправились на оздоровление, а затем их проблемные активы были переданы «Трасту», который теперь занимается возвратом активов бывших собственников санированных кредитных организаций). Деньги, вырученные от продажи необеспеченных бондов банкам, структуры Минца перенаправили на погашение кредитов перед «Открытием» и «Ростом», которые выдавались под залог активов, говорится в материалах суда. Как считают истцы, в результате сделки «Открытие» получило неликвидные облигации с погашением в 2032 году и утратило залоги — акции компаний группы O1. По иску в Лондоне заморожены активы семьи Минца в пределах $570 млн под их личное обязательство.

Встречные претензии Борис Минц, а также его сыновья Дмитрий, Александр и Игорь представили суду в декабре. Борис Минц заявил, что не был предметно вовлечен в сделку, которая стала основой разбирательства. Но после ее совершения против его семьи и бизнеса была развернута кампания с целью нанести ущерб, а ее участниками были первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, экс-зампред Василий Поздышев, руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов. Из-за их действий, как утверждает Минц, он потерял, по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн, утверждается в документах.

Уголовное дело

Борис Минц и его семья уехали из России в 2018 году вскоре после начала проверки сделок с облигациями «О1 Груп Финанс» правоохранительными органами. МВД в 2019 году возбудило дело о растрате 34 млрд руб. только против бывшего предправления «Открытия» Евгения Данкевича, который организовывал сделку со стороны банка (уехал из России в сентябре 2017 года, заочно арестован). В 2020 году фигурантами дела стали Борис, Дмитрий и Александр Минцы. Они тоже под заочным арестом.

Борис Минц в показаниях на лондонском процессе указывал, что не знал о том, что Данкевич мог действовать в нарушение обязательств перед банком. Мотивом для участия Данкевича в сделке и нарушения своих обязанностей была выплата бонуса на $1,5 млн, которая состоялась в день выпуска облигаций «О1 Груп Финанс», указали «Траст» и «Открытие». Адвокат Данкевича Кирилл Бельский сказал РБК, что его подзащитный «никаких незаконных вознаграждений за управленческие решения никогда не получал». Бонусы в банке получали многие топ-менеджеры, в том числе действующие сотрудники банка, сказал источник в окружении Данкевича.

Что показал Минц

Борис Минц указывал, что топ-менеджеры ЦБ были настроены против него из-за того, что осенью 2015 года на встрече с его сотрудниками он критиковал работу регулятора. Бывший глава ВТБ24 и предправления «Открытия» Михаил Задорнов якобы испытывал к нему личную неприязнь после неудачных переговоров о слиянии негосударственного пенсионного фонда «Будущее» (входил в O1 Group) и пенсионного фонда ВТБ, работу которого курировал Задорнов. В итоге после получения контроля над «Открытием» и Бинбанком сотрудники ЦБ и Задорнов получили возможность «атаковать» O1, говорилось в заявлении Бориса Минца.

Бизнесмен привел в качестве примера несколько сделок, среди которых — отказ банка «Открытие» выплачивать 7 млрд руб. O1 Group по обязательствам Today Investments, которые банк гарантировал, и отказ Промсвязьбанка, санированного Центральным банком, возвращать НПФ «Будущее» депозиты на 13,3 млрд руб., размещенные за счет пенсионных накоплений клиентов НПФ. Среди других обвинений было и вмешательство в коммерческую деятельность (речь идет о несостоявшейся продаже O1 Properties китайским инвесторам).

Развернутая против семьи бизнесмена кампания, как он считает, привела к тому, что O1 Group не смогла расплатиться по кредитам, взятым у Московского кредитного банка (МКБ), что привело к взысканию залогов — акций ФГ «Будущее» и O1 Properties (МКБ переуступил права требования Riverstretch Trading & Investment Limited, которая и провела взыскание). Капитал O1 Group сократился практически до нуля. «Размер этих потерь будет предметом экспертной оценки, но консервативная оценка составляет от $650 млн до $950 млн», — говорилось во встречных претензиях Минца к «Открытию» и «Трасту».

Какие возражения у «Траста» и «Открытия»

В заявлении «Траста» и «Открытия» в Высокий суд говорится, что предполагаемая кампания против O1 Group и семьи Минцев представляет собой «яркий набор несвязанных предполагаемых событий», на который навесили ярлык «преступного сговора». Банки отвергли утверждение о проведении такой кампании и заявили, что ответчики не смогли доказать, что действия или намерения отдельных лиц имеют отношение к истцам: соответственно, даже если кампания имела место, истцы не несут за нее ответственность.

Банки отрицают, что указанные Борисом Минцем руководители «Траста», «Открытия» и ЦБ участвовали в кампании. Не доказана и неправомерность их действий, и то, что они действовали в ущерб семье Минцев, сказано в документе. Как утверждают банки, ответчики не предоставили суду подробностей критики, которую Борис Минц, предположительно, высказал в адрес руководства ЦБ, и не привели объяснения, почему между критикой и стартом кампании есть такая значительная задержка. «Траст» и «Открытие» подтвердили, что ВТБ и O1 Group вели переговоры о потенциальном слиянии принадлежащих им НПФ ВТБ и «Будущее». «Сделка была отменена <…> после due diligence, выявившего, что активы ФГ «Будущее» переоценены примерно на $1,5 млрд», — говорится в заявлении. Банки отвергают и личную неприязнь к Минцу со стороны Задорнова.

Истцы также указали на сомнения в подлинности гарантии Today Investments: они сослались на процесс в Арбитражном суде Москвы, где структуре O1 Group Rencentlo не удалось добиться от «Открытия» исполнения обязательств на 7 млрд руб. Судебная экспертиза установила, что гарантия, выданная в пользу O1 Group, была подписана задним числом. Истцы также не усмотрели нанесения ущерба группе О1 и в отказе Промсвязьбанка, находившегося под контролем ЦБ, возвращать НПФ «Будущее» депозиты. «Ущерб в теории могли понести только клиенты фонда», — считают они. «Траст» и «Открытие» указали, что не признают, что вменяемое им поведение привело к каким-либо убыткам для Бориса Минца или же ущербу его репутации.

В пресс-службах «Траста» и «Открытия» отказались от комментариев. «Мы придерживаемся заявлений, сделанных в судебном процессе, и ждем возможности представить суду доказательства», — сказал РБК представитель Бориса Минца.

Павел Казарновский